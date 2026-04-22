Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie!

Tyra Grant affronterà Sorana Cirstea al secondo turno del WTA 1000 di Madrid: dopo aver sconfitto la francese Elsa Jacquemont in due set (6-1, 6-2) e aver conquistato la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un torneo del massimo circuito, la tennista italiana si rimetterà in gioco contro un’avversaria di rango, che ha goduto di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 25 del seeding.

Si preannuncia un impegno decisamente proibitivo per la 18enne, che incrocerà una veterana del panorama internazionale per meritarsi il sedicesimo di finale probabilmente contro la statunitense Coco Gauff (numero 4 del mondo, ampiamente favorita contro la transalpina Jeanjean). L’asticella si è alzata terribilmente per la nostra portacolori, che ha preso parte alle qualificazioni sulla terra rossa della capitale spagnola grazie a una wild card e ora non vuole smettere di sognare.

Sorana Cirstea ha compiuto 36 anni lo scorso 7 aprile (ha il doppio degli anni della nostra portacolori), occupa il 26mo posto nel ranking WTA, ha giocato i quarti di finale a Wimbledon 2025 e ha vinto quattro tornei sul circuito maggiore (l’ultimo lo scorso 7 febbraio, il WTA 250 di Cluj-Napoca sul cemento indoor).

In questa stagione ha perso al secondo turno degli Australian Open contro Naomi Osaka, ha vinto il Winners Open, ha raggiunto gli ottavi di finale al WTA 1000 di Miami (perdendo contro Coco Gauff), i quarti a Linz e la semifinale a Rouen pochi giorni fa (non scese in campo contro Podrez). Non ci sono chiaramente precedenti tra Cirstea e Grant.