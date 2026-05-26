Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev. Scenario stravolto anche per Cobolli

Jannik Sinner non avrà sulla propria strada uno dei rivali più accreditati della sua parte di tabellone al Roland Garros. Il russo Daniil Medvedev, infatti, è stato clamorosamente sconfitto al quinto set dall’australiano Adam Walton. Una battuta d’arresto inattesa per il moscovita, reduce dall’ottimo percorso agli Internazionali d’Italia, dove aveva messo seriamente alla prova Sinner nella semifinale romana.

Sulla terra rossa di Parigi, però, il rendimento di Medvedev è stato ben diverso e il numero 8 del mondo esce così prematuramente di scena, rinunciando di fatto a qualsiasi ambizione di titolo. In teoria, Sinner avrebbe potuto incrociarlo in semifinale, ma il quadro del tabellone è cambiato radicalmente già nei primi turni.

L’eliminazione del russo modifica sensibilmente anche le prospettive di Flavio Cobolli. Il tennista romano, già qualificato al secondo turno, avrebbe potuto affrontare Medvedev negli ottavi di finale: uno scenario che, alla luce di questo risultato, cambia in maniera significativa il possibile percorso dell’azzurro.

Cobolli affronterà nel secondo turno il cinese Wu Yibing e, in caso di vittoria, se la vedrà con il vincente della sfida tra l’argentino Facundo Díaz Acosta e uno tra il cileno Cristian Garín e lo statunitense Learner Tien. In questo scenario va inoltre tenuto in grande considerazione Francisco Cerúndolo che, atteso al secondo turno dal francese Hugo Gaston, potrebbe rappresentare il potenziale avversario di Cobolli negli ottavi di finale.

TABELLONE DI JANNIK SINNER ROLAND GARROS 2026

Primo turno – Tabur

Secondo turno – Fearnley / J.M. Cerúndolo

Terzo turno – Moutet / Landaluce / Kopriva

Ottavi di finale – Darderi / Rinderknech / Berrettini

Quarti di finale – Shelton / Bublik / Tiafoe / Griekspoor / Arnaldi / Tsitsipas

Semifinale – Auger-Aliassime / Cobolli / Vacherot / Tien

Finale – Zverev / Djokovic / Fritz / De Minaur / Ruud / Jódar / Mensik / Fonseca / Rublev