ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 7 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

La giornata di oggi, martedì 7 aprile, prevede incontri del primo e del secondo turno sia in singolare che in doppio nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel complesso saranno quattro gli italiani in campo: giocheranno in singolare Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Luciano Darderi, con quest’ultimo che in doppio sarà affiancato da Flavio Cobolli.

Nel primo turno del tabellone di singolare Matteo Berrettini sarà opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre Luciano Darderi sfiderà il polacco Hubert Hurkacz, invece nel secondo turno Jannik Sinner se la vedrà con il francese Ugo Humbert. Nel primo turno di doppio Luciano Darderi e Flavio Cobolli sfideranno lo svedese André Goransson e lo statunitense Evan King.

Le sfide di martedì 7 aprile dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match di Sinner e Berrettini.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Martedì 7 aprile

Court Rainier III

Dalle ore 11.00

R. Bautista Agut-M. Berrettini – Diretta tv su Sky Sport Uno

A seguire

U. Humbert-J. Sinner – Diretta tv su Sky Sport Uno

A seguire

C. Alcaraz-S. Baez – Diretta tv su Sky Sport Uno

A seguire

G. Monfils-A. Bublik – Diretta tv su Sky Sport Uno

Court des Princes

Dalle ore 11.00

T. Etcheverry-G. Dimitrov

A seguire

J. Mensik-F. Marozsan – Diretta tv su Sky Sport Tennis

A seguire

A. Popyrin-C. Ruud – Diretta tv su Sky Sport Tennis

A seguire

C. Norrie-A. de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Court EA de Massy

Dalle ore 11.00

H. Hurkacz-L. Darderi – Diretta tv su Sky Sport Tennis

A seguire

T. Atmane-E. Quinn

A seguire

C. Moutet-A. Muller

A seguire

P. Tsitsipas/S. Tsitsipas-G. Andreozzi/M. Guinard

Court 9

Dalle ore 12.30

M. Cilic-A. Shevchenko

A seguire, dopo un congruo riposo

F. Cobolli/L. Darderi-A. Goransson/E. King

Non prima delle ore 15.00

M. Granollers/H. Zeballos-M. Melo/A. Zverev

Court 11

Dalle ore 12.30

K. Krawietz/T. Puetz-R. Cash/J. Tracy

A seguire, dopo un congruo riposo

F. Cerundolo/T. Etcheverry-Y. Bhambri/M. Venus

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport per i match di Sinner e Berrettini.