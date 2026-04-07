Jannik Sinner torna numero 1 ATP a Montecarlo se… Le combinazioni favorevoli all’azzurro

Inizia il duello a distanza per il numero 1 del ranking ATP tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner: la distanza virtuale tra i due a Montecarlo è di 190 punti in favore dell’iberico. Entrambi scenderanno in campo quest’oggi per i rispettivi incontri del secondo turno.

Il tennista italiano è padrone del proprio destino: vincendo il torneo, infatti, sarebbe certo di tornare in vetta alla classifica mondiale. Qualora non dovesse vincere il torneo, invece, Sinner potrà comunque tornare numero 1 del mondo, ma avrà bisogno di una combinazione favorevole rispetto al cammino di Alcaraz.

Qualora l’azzurro si fermasse in finale, allora l’iberico non dovrà aver superato le semifinali. Allo stesso modo, con una sconfitta in semifinale, Sinner dovrà sperare che Alcaraz in precedenza si sia fermato al massimo agli ottavi di finale.

Con tutte le altre combinazioni di risultati, invece, lo spagnolo sarà ancora numero 1 del mondo lunedì 13 aprile. In pratica Sinner deve arrivare almeno in semifinale per sperare di scavalcare Alcaraz, mentre solo in caso di vittoria nel torneo avrà la certezza aritmetica del primato senza dover guardare ai risultati dello spagnolo.

JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP A MONTECARLO SE…