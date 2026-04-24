Dove vedere in tv Grant-Cirstea oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming

Confermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d’esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno prezioso nel ranking. Nell’incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA di Madrid Tyra Grant affronta la romena Sorana Cirstea, testa di serie numero 25, nel terzo match sul campo numero otto.

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00)

La giovanissima azzurra, classe 2008, ha superato brillantemente i due incontri del tabellone di qualificazione e nel match di primo turno ha letteralmente preso a pallate la francese Elsa Jacquemot, superata con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco.

La veterana romena, classe 1990, è reduce dal ritiro nella semifinale di Rouen contro la giovane ucraina Veronika Podrez ed ha usufruito di un bye al primo turno in quanto testa di serie. La mancanza di confronti diretti rende l’incontro un match inedito. Chi passa affronta nei sedicesimi di finale la vincente del confronto Gauff-Jeanjean.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Grant-Cirstea, secondo turno del torneo WTA di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (211) e SuperTennis HD. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO GRANT-CIRSTEA WTA MADRID

Venerdì 24 aprile

Court 8-dalle 11:00

Magdalena Frech (POL, 34)-Solana Sierra (ARG)

A seguire

Janice Tjen (INA)-Liudmila Samsonova (20)

A seguire

Sorana Cirstea (ROU, 25)-Tyra Grant (ITA, Q) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e SuperTennis HD

A seguire

Alexandra Panova/Zhaoxuan Yang ( /CHN)-Ellen Perez/Demi Schuurs (AUS/NED)

PROGRAMMA GRANT-CIRSTEA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) Sky Sport Mix (211) e SuperTennis HD (212) in chiaro

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix

Diretta streaming: OA Sport.