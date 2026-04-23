Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Si preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro il polacco Hubert Hurkacz. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il n.6 del seeding dovrà vedersela con un avversario potenzialmente ostico nel suo match d’esordio sulla terra rossa della Caja Magica.

Il 24enne toscano, reduce dalla prematura eliminazione a Montecarlo contro il beniamino locale Valentin Vacherot e da un discreto percorso in quel di Barcellona (interrotto ai quarti di finale con il futuro vincitore del torneo Arthur Fils), sta provando a ritrovare le migliori sensazioni in campo cercando un po’ di continuità dopo i pochi match giocati negli ultimi tre mesi a causa dei vari infortuni.

Il sorteggio purtroppo non è stato particolarmente fortunato ed il carrarino troverà subito un ex top10 e semifinalista Slam del calibro di Hurkacz, che ha già dimostrato un buonissimo livello in questo avvio di campagna europea sulla terra vincendo degli ottimi incontri e sfiorando i quarti di finale nel Principato. I precedenti, seppur non troppo recenti e poco indicativi, sono in perfetta parità con due successi a testa (il primo di Musetti arrivò per ritiro a Roma, mentre le affermazioni del polacco sono giunte sull’erba di Wimbledon).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Hurkacz, valevole per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-HURKACZ ATP MADRID 2026

Venerdì 24 aprile

Pista Arantxa Sanchez – Inizio alle ore 11.00

Lorenzo Musetti vs Hubert Hurkacz

PROGRAMMA MUSETTI-HURKACZ: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.