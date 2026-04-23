Bonzi scherza sulla strategia da usare contro Sinner: “Fare solo ace e vincenti”

Sarà il francese Benjamin Bonzi a tenere a battesimo il debutto di Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid. Nel primo turno del torneo spagnolo il tennista transalpino, numero 104 ATP, ha superato, nell’incrocio tra giocatori provenienti dalle qualificazioni, il connazionale Titou Drroguet. Bonzi si è soffermato sull’incontro con il numero uno del mondo e sulle strategie da adottare.

L’incontro con Jannik Sinner al secondo turno: “Sarà una grande sfida. Sono molto contento di aver vinto tre partite qui, mi sento bene, sento che il mio tennis sta prendendo forma. Ovviamente non sarà facile. Vedremo, per lui sarà il primo match, forse ci saranno delle piccole possibilità.

Sulle condizioni di gioco e la fiducia nei propri mezzi: “Non lo so, non so come andrà. Per ora non abbiamo preparato nulla, ma in ogni caso so che queste sono condizioni che mi piacciono. So che qui posso dare fastidio a giocatori molto forti; quindi, vedremo fino a dove riuscirò ad arrivare“.

Sulla strategia da adottare con il numero uno del mondo: “Non ho idea. Forse fare dei dropshot e farlo correre. Picchiare la palla per tutta la partita e cercare anche di mandare la palla sempre in campo! Cercare di fare solo ace e di mettere a segno solo colpi vincenti! Questa è la strategia“.