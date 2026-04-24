Dove vedere in tv Constantini/Mosaner ai Mondiali di curling misto: programma e streaming

Domani, sabato 25 aprile, a Ginevra, in Svizzera, scatteranno i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, che si concluderanno sabato 2 maggio: l’Italia arriva all’appuntamento iridato con la coppia che detiene il titolo. Sul ghiaccio del Geneva Sous-Moulin Sports Center, infatti, Stefania Constantini ed Amos Mosaner proveranno a confermare l’oro iridato conquistato a Fredericton (Canada) nel 2025.

Saranno nel complesso 20 le Nazioni partecipanti, che saranno suddivise in due gironi da 10 nel round robin, con le prime tre che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta: le prime classificate avranno accesso diretto alle semifinali, mentre seconde e terze si sfideranno nei play-off.

La manifestazione non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà assicurata in abbonamento da The Curling Channel, anche se alcuni incontri saranno trasmessi anche da Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. La Diretta Live testuale di tutte le partite dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2026

Sabato 25 aprile

Ore 14.30 Italia-Cechia

Domenica 26 aprile

Ore 10.00 Italia-Ungheria

Ore 19.00 Italia-Germania

Lunedì 27 aprile

Ore 14.00 Italia-Canada

Martedì 28 aprile

Ore 10.00 Italia-Finlandia

Ore 19.00 Italia-USA

Mercoledì 29 aprile

Ore 14.00 Italia-Svizzera

Giovedì 30 aprile

Ore 10.00 Italia-Corea del Sud

Ore 19.00 Italia-Scozia

Venerdì 1° maggio

Ore 10.00 Eventuali play-off

Ore 19.00 Eventuali semifinali

Sabato 2 maggio

Ore 10.00 Eventuale finale per il bronzo

Ore 14.00 Eventuale finale per l’oro

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su The Curling Channel, alcuni incontri saranno trasmessi anche da Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Diretta testuale: per tutte le partite dell’Italia su OA Sport.