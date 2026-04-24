CurlingSport in tvSport Invernali
Dove vedere in tv Constantini/Mosaner ai Mondiali di curling misto: programma e streaming
Domani, sabato 25 aprile, a Ginevra, in Svizzera, scatteranno i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, che si concluderanno sabato 2 maggio: l’Italia arriva all’appuntamento iridato con la coppia che detiene il titolo. Sul ghiaccio del Geneva Sous-Moulin Sports Center, infatti, Stefania Constantini ed Amos Mosaner proveranno a confermare l’oro iridato conquistato a Fredericton (Canada) nel 2025.
Saranno nel complesso 20 le Nazioni partecipanti, che saranno suddivise in due gironi da 10 nel round robin, con le prime tre che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta: le prime classificate avranno accesso diretto alle semifinali, mentre seconde e terze si sfideranno nei play-off.
La manifestazione non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà assicurata in abbonamento da The Curling Channel, anche se alcuni incontri saranno trasmessi anche da Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. La Diretta Live testuale di tutte le partite dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2026
Sabato 25 aprile
Ore 14.30 Italia-Cechia
Domenica 26 aprile
Ore 10.00 Italia-Ungheria
Ore 19.00 Italia-Germania
Lunedì 27 aprile
Ore 14.00 Italia-Canada
Martedì 28 aprile
Ore 10.00 Italia-Finlandia
Ore 19.00 Italia-USA
Mercoledì 29 aprile
Ore 14.00 Italia-Svizzera
Giovedì 30 aprile
Ore 10.00 Italia-Corea del Sud
Ore 19.00 Italia-Scozia
Venerdì 1° maggio
Ore 10.00 Eventuali play-off
Ore 19.00 Eventuali semifinali
Sabato 2 maggio
Ore 10.00 Eventuale finale per il bronzo
Ore 14.00 Eventuale finale per l’oro
PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: in abbonamento su The Curling Channel, alcuni incontri saranno trasmessi anche da Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.
Diretta testuale: per tutte le partite dell’Italia su OA Sport.