Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia

I Mondiali 2026 di curling doppio misto si disputeranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. La stagione di questo sport giunge alla sua naturale conclusione con l’ultima rassegna iridata in programma, a ormai tre mesi di distanza dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Chi riuscirà a chiudere l’annata agonistica con il sorriso e a festeggiare una medaglia in terra elvetica? Alcune coppie saranno uguali a quelle viste ai Giochi, mentre altri Paesi cambieranno per l’occasione.

L’Italia vuole sognare in grande con Amos Mosaner e Stefania Constantini, che saranno chiamati a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e che si presenteranno all’appuntamento dopo essersi messi al collo il bronzo a cinque cerchi, senza dimenticarsi che entrambe hanno preso parte ai Mondiali di genere. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Canada, Cechia, Finlandia, Germania, Ungheria, Corea del Sud, Scozia, Svizzera e USA. Nell’altro raggruppamento figurano Australia, Cina, Danimarca, Estonia, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia.

Il regolamento che verrà adottato a Ginevra sarà il seguente: due gironi da dieci squadre ciascuno, si disputeranno due round robin (ogni formazione affronterà le altre nove del proprio raggruppamento una sola volta), le prime classificate delle due Pool accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, quando giocherà l’Italia ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel; garantita la diretta streaming di alcuni incontri da definire su Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; prevista la diretta live testuale di tutte le partite degli azzurri su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI 2026 CURLING DOPPIO MISTO

Sabato 25 aprile

Ore 10.00 Prima giornata: Giappone-Estonia, Norvegia-Paesi Bassi, Danimarca-Francia, Nuova Zelanda-Svezia, Australia-Cina

Ore 14.30 Seconda giornata: Italia-Cechia, Finlandia-Ungheria, Svizzera-Germania, USA-Scozia, Canada-Corea del Sud

Ore 19.00: Terza giornata: Paesi Bassi-Nuova Zelanda, Estonia-Svezia, Australia-Giappone, Cina-Francia, Norvegia-Danimarca

Domenica 26 aprile

Ore 10.00 Quarta giornata: Italia-Ungheria, Germania-Cechia, Canada-Finlandia, Corea del Sud-Scozia, Svizzera-USA

Ore 14.00 Quinta giornata: Francia-Norvegia, Giappone-Cina, Estonia-Nuova Zelanda, Danimarca-Australia, Paesi Bassi-Svezia

Ore 19.00 Sesta giornata: Italia-Germania, Scozia-Svizzera, Finlandia-Corea del Sud, Ungheria-Cechia, USA-Canada

Lunedì 27 aprile

Ore 10.00 Settima giornata: Svezia-Australia, Danimarca-Nuova Zelanda, Cina-Paesi Bassi, Francia-Giappone, Estonia-Norvegia

Ore 14.00 Ottava giornata: Italia-Canada, USA-Cechia, Corea del Sud-Germania, Scozia-Finlandia, Ungheria-Svizzera

Ore 19.00 Nona giornata: Danimarca-Paesi Bassi, Australia-Estonia, Giappone-Svezia, Norvegia-Cina, Nuova Zelanda-Francia

Martedì 28 aprile

Ore 10.00 Decima giornata: Italia-Finlandia, USA-Germania, Canada-Ungheria, Svizzera-Corea del Sud, Cechia-Scozia

Ore 14.00 Undicesima giornata: Australia-Francia, Paesi Bassi-Giappone, Nuova Zelanda-Norvegia, Svezia-Danimarca, Cina-Estonia

Ore 19.00 Dodicesima giornata: Italia-USA, Canada-Scozia, Germania-Finlandia, Cechia-Svizzera, Corea del Sud-Ungheria

Mercoledì 29 aprile

Ore 10.00 Tredicesima giornata: Norvegia-Svezia, Cina-Danimarca, Francia-Estonia, Australia-Danimarca, Giappone-Nuova Zelanda

Ore 14.00 Quattordicesima giornata: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Scozia-Ungheria, Canada-Germania, Finlandia-Cechia

Ore 19.00 Quindicesima giornata: Estonia-Danimarca, Nuova Zelanda-Australia, Svezia-Cina, Giappone-Norvegia, Francia-Paesi Bassi

Giovedì 30 aprile

Ore 10.00 Sedicesima giornata: Italia-Corea del Sud, Ungheria-USA, Cechia-Canada, Finlandia-Svizzera, Scozia-Germania

Ore 14.00 Diciassettesima giornata: Nuova Zelanda-Cina, Svezia-Francia, Norvegia-Australia, Paesi Bassi-Estonia, Danimarca-Giappone

Ore 19.00 Diciottesima giornata: Italia-Scozia, Cechia-Corea del Sud, Svizzera-Canada, Germania-Ungheria, USA-Finlandia

Venerdì 1° maggio

Ore 10.00 Playoff

Ore 19.00 Semifinali

Sabato 2 maggio

Ore 10.00 Finale per il bronzo

Ore 14.00 Finale per l’oro

QUANDO GIOCA L’ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Sabato 25 aprile

Ore 14.30 Italia-Cechia

Domenica 26 aprile

Ore 10.00 Italia-Ungheria

Ore 19.00 Italia-Germania

Lunedì 27 aprile

Ore 14.00 Italia-Canada

Martedì 28 aprile

Ore 10.00 Italia-Finlandia

Ore 19.00 Italia-USA

Mercoledì 29 aprile

Ore 14.00 Italia-Svizzera

Giovedì 30 aprile

Ore 10.00 Italia-Corea del Sud

Ore 19.00 Italia-Scozia

Venerdì 1° maggio

Ore 10.00 Eventuali playoff

Ore 19.00 Eventuali semifinali

Sabato 2 maggio

Ore 10.00 Eventuale finale per il bronzo

Ore 14.00 Eventuale finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite, per gli abbonati; Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per alcuni incontri da selezionare, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.