Curling, il Team Retornaz si scioglie: si chiude una pagina per l’Italia, quale sarà il futuro?

Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto e un ciclo importante per il curling italiano si chiude definitivamente. Lo skip Joel Retornaz, rimasto alla guida della nostra Nazionale per quasi due decenni, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella hanno comunicato di avere preso la decisione di intraprendere delle strade diverse per il prossimo futuro e dunque non giocheranno più insieme nella prossima annata agonistica.

Il quartetto tricolore aveva ottenuto risultati degni di nota negli ultimi anni, come due piazzamenti sul podio ai Mondiali, ed è stato protagonista nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi (a Milano Cortina 2026 è sfumata la qualificazione alle semifinali, dopo i grandi successi ottenuti contro Svezia e Scozia nelle battute iniziali del torneo disputato sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti).

Retornaz era assente ai Mondiali disputati pochi settimane fa negli USA, dove il ruolo di skip è stato preso dalla giovane promessa Stefano Spiller e la nostra Nazionale è riuscita a qualificarsi ai playoff, perdendo di misura contro il Canada nel match che metteva in palio la qualificazione alle semifinale. Il futuro è dunque tutto da scrivere: Mosaner, Arman e Giovannella dovrebbero rappresentare il futuro insieme a Spiller, come visto durante la recente rassegna iridata, ma staremo a vedere cosa succederà, a partire dagli Europei previsti a fine ottobre.

Nel messaggio pubblicato sui social si legge: “Dopo molti anni trascorsi insieme, all’insegna della dedizione, della crescita e di importanti traguardi raggiunti, i giocatori del Team Retornaz hanno deciso di separarsi al termine di questa stagione. Joel, Amos Sebastiano e Mattia intendono esplorare nuove opportunità per il loro futuro. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alle nostre famiglie, allo staff, agli sponsor e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo straordinario percorso“.