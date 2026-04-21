Curling, l’Italia presenta la nuova squadra: nasce il Team Spiller, due fratelli gemelli con due veterani

L’Italia del curling ha un nuovo volto ben definito: è nato il Team Spiller, la formazione che con buona probabilità rappresenterà il Bel Paese nei prossimi grandi eventi internazionali. Dopo lo scioglimento del Team Retornaz, con l’uscita di scena dello storico skip Joel Retornaz, il movimento tricolore abbraccia un nuovo quartetto ufficiale e ci sono tutte le premesse per poter sperare in risultati degni di nota lungo il quadriennio che culminerà con le Olimpiadi sulle Alpi Francesi.

Lo skip sarà Stefano Spiller, grandissimo protagonista ai recenti Mondiali, dove gli azzurri hanno perso di misura contro il Canada nei playoff: era il grande debutto con la squadra maggiore per il 20enne lombardo, che si è subito dimostrato su eccellenti livelli, tra l’altro dopo aver conquistato un oro e un argento nelle ultime due edizioni dei Mondiali juniores. In occasione dei due trionfi iridati giovanili era in squadra anche il fratello gemello Cesare Spiller, che ora occuperà il ruolo di lead nella nuova formazione.

Il third sarà il veterano Amos Mosaner, oro a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026 nel doppio misto con Stefania Constantini e da anni pilastro della squadra maschile (con due medaglie iridate al collo). Sebastiano Arman sarà il second, proprio come successo agli ultimi Mondiali, dove il quartetto era stato completato dal lead Alberto Pimpini e dalla riserva Mattia Giovanella. Gli Spiller si separano dai fratelli Stefano e Andrea Gilli, con cui avevano illuminato la scena a livello juniores.