Curling, Marco Mariani: “Mosaner/Constantini per difendere il titolo iridato, ma non sarà facile”

Tutto pronto a Ginevra, in Svizzera, per i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, ai quali l’Italia arriva con la coppia che detiene il titolo: sul ghiaccio del Geneva Sous-Moulin Sports Center, dal 25 aprile al 2 maggio, Stefania Constantini ed Amos Mosaner vogliono confermare l’oro iridato conquistato a Fredericton (Canada) nel 2025.

La coppia azzurra, inoltre, ha vinto le Olimpiadi di Pechino 2022 ed ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026: il back to back ai Mondiali è riuscito nella storia soltanto agli svizzeri Irene Schori e Toni Müller, campioni nel 2008 e nel 2009.

Le 20 Nazioni partecipanti sono suddivise in due gironi da 10 nel round robin, con le prime tre che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta: le prime classificate avranno accesso diretto alle semifinali, mentre seconde e terze si sfideranno nei play-off.

L’allenatore dell’Italia, Marco Mariani, ha presentato così la competizione al CONI: “Siamo presenti con la formazione campione del mondo in carica perché era giusto provare a difendere il titolo dello scorso anno. È stata una stagione dura per tutti e due i ragazzi ma arrivano entrambi motivati. Siamo consapevoli di avere tante avversarie di altissimo livello, quindi prenderemo una partita alla volta. L’obiettivo è quello di qualificarsi per le semifinali, dopodiché vedremo cosa accadrà. Ovviamente la speranza è quella di confermarsi campioni ma sappiamo che non sarà facile“.