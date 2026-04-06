Curling femminile, Angela Romei torna sul ghiaccio e il Team Constantini si conferma campione d’Italia

Si sono disputati i campionati italiani di curling a Brunico per quanto riguarda il settore femminile. Il successo è toccato al team Dare+, quello composto da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Angela Romei (ritorno sul ghiaccio per lei) ed Elena Mathis. Nella finale il team Dare+ ha vinto per 7-1 sul Curling Club Dolomiti di Rebecca Mariani.

In buona sostanza, si è trattato dello stesso confronto che ha caratterizzato le stagioni passate. La differenza è che il team Constantini ora è sotto le spoglie di Dare+, nuova associazione sportiva, invece che con il club di Cortina.

La sfida tricolore si è giocata all’Intercable Arena di Brunico, ed è stata sostanzialmente a senso unico. Subito due punti per il team Dare+ nel primo end, poi due mani rubate consecutivamente per il 4-0. Il Curling Club Dolomiti ha accorciato sul 4-1 nel quarto end.

Di qui in avanti, però, nessun particolare problema per il team Dare+, con due ulteriori punti nel quinto end e un’altra mano rubata nel sesto. Il tutto per un cammino praticamente immacolato. Il team del Curling Club Dolomiti, oltre a Rebecca Mariani, era composto da Lucrezia Grande, Letizia Gaia Carlisano e Rachele Scalesse.