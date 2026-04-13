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Curling, Constantini e Mosaner iscritti ai Mondiali di doppio misto! Obiettivo bis iridato per gli azzurri
La coppia d’oro del curling italiano sta per tornare sul ghiaccio in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di doppio misto, in programma a Ginevra da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. Saranno infatti con ogni probabilità proprio Stefania Constantini e Amos Mosaner a rappresentare l’Italia nell’ultima rassegna iridata della stagione olimpica.
Il magico binomio azzurro, capace di salire sul podio nelle ultime due edizioni olimpiche (vittoria a Pechino 2022, bronzo a Milano Cortina 2026), si presenterà nella località elvetica con il sogno di bissare il titolo mondiale conquistato un anno fa in Canada e confermarsi una volta di più nell’élite globale della specialità più giovane del curling.
Constantini e Mosaner hanno le carte in regola per provare ad arrivare fino in fondo, anche considerando una concorrenza sulla carta inferiore rispetto a quella che hanno dovuto fronteggiare lo scorso febbraio nel torneo olimpico. A Ginevra non sono attesi infatti i protagonisti della finale a cinque cerchi, con la Svezia che schiererà Therese Westman e Robin Ahlberg mentre gli Stati Uniti si affideranno a Rach Kawlewski e Connor Kauffman