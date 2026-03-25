Cricket
Cricket, il nuovo tecnico dell’Italia femminile è Sean Trouw. Cambia la guida anche per l’U19 maschile
Si apre un nuovo capitolo per la Nazionale italiana di cricket femminile: il nuovo responsabile tecnico individuato dalla federazione è Sean Trouw. Nuova guida anche per l’Under 19 maschile, ora affidata a Stanly Hemantha Jayasena Samaraweera Kankanamge.
Sean Trouw, tecnico con esperienza internazionale, va a rafforzare la struttura tecnica della Nazionale, che avrà il compito di far crescere la base del movimento azzurro sul territorio, per poter così consolidare la presenza dell’Italia nel panorama internazionale.
Stanly Hemantha Jayasena Samaraweera Kankanamge avrà il compito di formare gli atleti che andranno a comporre, nel prossimo futuro, la squadra maggiore, valorizzando i talenti emergenti per rafforzare la competitività del cricket italiano nelle categorie giovanili.