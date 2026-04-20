Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a Madrid

Prosegue il periodo positivo di Tyra Grant, che comincia il suo cammino nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026 battendo in due set la slovena Veronika Erjavec. La giovane tennista azzurra, presente nel tabellone cadetto grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori del prestigioso torneo iberico, si porta così ad un solo incontro dall’accesso al main draw.

La diciottenne romana si è imposta per 7-6 7-5 in quasi due ore di gioco sulla n.96 del ranking mondiale, accreditata della quindicesima testa di serie nelle qualificazioni in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della capitale spagnola. Grant archivia il settimo successo su otto partite ufficiali giocate sin qui nel mese di aprile, dopo la cavalcata trionfale per vincere il W35 di Santa Margherita di Pula ed il secondo turno raggiunto al W75 di Portorose venendo poi sconfitta in tre set dall’ex n.32 al mondo Sara Sorribes Tormo.

L’italo-americana classe 2008 ha portato a casa una partita molto difficile oggi contro la 26enne Erjavec (attualmente vicina al suo best ranking di n.91), vincendo in rimonta sia il primo set al tie-break – recuperando un break di svantaggio dal 3-5 – che il secondo dopo essere andata sotto 0-2 con un break immediato.

Adesso la numero 262 delle classifiche internazionali sarà chiamata ad un altro upset per entrare nel tabellone principale madrileno, affrontando la 27enne ungherese Panna Udvardy, quarta testa di serie delle qualificazioni e n.78 al mondo. Ricordiamo che Tyra avrà poi una wild card per giocare direttamente il main draw agli Internazionali d’Italia nella sua Roma.