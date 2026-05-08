Tyra Grant analizza il ko contro Bartunkova: “Match alla pari, tutto si è giocato su pochi punti”

Si chiude l’avventura della nostra Tyra Grant agli Internazionali di tennis di Roma dopo la sconfitta contro la ceca Nikola Bartunkova (ripescata in extremis al posto della canadese Victoria Mboko, che ha dato forfait) al secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. L’azzurra è stata eliminata con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo 2:16 di gioco.

La tennista classe 2008 ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa post-match: “Penso che la partita si sia giocata su pochissimi punti. Alla fine tutti i game, sia quando serviva lei che quando servivo io, erano molto vicini. Lei a fine secondo set ha calato la % di prime e mi ha dato modo di starle più vicina. Quello che è mancato alla fine? Il mio servizio. Lei ha avuto tanti punti facili, mentre io spesso ero in difficoltà con la seconda. Tutto si è giocato su pochissimi punti”.

La tennista nativa di Roma spiega com’è stata in campo: “Oggi il mio atteggiamento non è stato buono come quello degli altri giorni. Non ero positiva come nel primo set ma sono stata brava a rimettermi nel giusto mood nel terzo set. Non ho perso per l’atteggiamento per i miei colpi. Penso che sia stata una esperienza simile a Madrid. In quella occasione ho fatto due match in più e ho affrontato giocatrici di livello più alto. So che posso stare a questo livello, sto facendo le cose nel modo giusto e vedo i risultati. Devo continuare in questo modo e lavorare”.

Occasione sprecata o match da leggere nella giusta maniera? “Cerco di non pensarla come una occasione mancata perché poi rischio di abbattermi troppo. So di avere fatto una partita importante che mi aiuterà a crescere. La mia avversaria ha giocato ad un livello molto alto e alla fine sono stata alla pari. Mi è mancato solo qualche colpo, lei li ha giocati tutti bene. Guardo tutto con il punto di vista che ero vicina”.

Ricordiamo che prima del match l’azzurra ha visto il cambio di avversaria dopo la rinuncia di Mboko: “La notizia mi è arrivata nel warm-up pre-match e sinceramente non mi ha cambiato l’approccio alla partita. Mi sono scaldata come sempre. Devi sempre battere la tua rivale. Si gioca in maniera diversa ma è sempre un match di tennis”.

A 18 anni come procede la crescita di Grant? “Penso di avere tanto miglioramento a disposizione e penso che si sia visto il mio salto di qualità rispetto all’anno scorso. Mi sto impegnando dentro e fuori il campo. Se voglio vincere a questo livello devo continuare ad allenarmi al massimo e colmare le lacune”.

Ultima battuta sul torneo di casa: “Roma è sempre speciale. Il pubblico mi ha dato una grande mano a tornare in partita. Sono contenta e spero di tornare al Foro tra un anno e spero di fare bene”.