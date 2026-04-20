Monaco: “Non capisco perché Sinner non dovrebbe giocare a Madrid. Alcaraz ha bisogno di un recupero più mentale”

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) ha offerto una lettura più tecnica nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’infortunio dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il ritiro dal torneo di Barcellona e la rinuncia al Masters1000 di Madrid hanno alimentato non poche ipotesi.

Da questo punto di vista, Monaco si è espresso con toni meno allarmistici sulle condizioni del tennista iberico, sottolineando soprattutto l’aspetto mentale: “In questo momento Alcaraz ha bisogno di staccare, non penso che l’infortunio sia preoccupante. Ha bisogno di ricaricare le pile dal punto di vista mentale più che fisico. Mi auguro che il problema non sia di grande entità, ne ha parlato anche il medico storico del tennis spagnolo. Stiamo nel campo delle ipotesi, lui a Madrid non ci va. Parigi a rischio? Spero di no“.

Ha poi rafforzato questa linea: “Non avrebbe mai finito la partita se fosse stato un infortunio grave a Barcellona nel suo primo turno“. E ancora: “Parlo di un recupero mentale, più che fisico. Mi sembra un po’ esagerato pensare che salti il Roland Garros e forse si tende a spararla un po’ grossa quando si diffondono certe notizie“.

L’analisi si è poi spostata su altri protagonisti del circuito, tra cui Jannik Sinner e i giovani emergenti. Sulle prospettive del torneo di Madrid ha osservato: “Per la composizione, la parte alta del torneo di Madrid, dove c’è Sinner, è decisamente più tosta di quella bassa, poi vediamo. Non c’è proprio paragone, è pur vero che nella parte bassa Mensik o un Aliassime possono diventare pericolosi. Però la quantità dei giocatori in alto, in generale, è superiore“.

Grande attenzione anche su Arthur Fils, vincitore a Barcellona: “Ha una prorompenza che non ricordo. A Barcellona ha spezzato le braccia agli avversari, ha fatto un miglioramento sul dritto incredibile, ha soluzioni che prima non aveva. Ha espresso un livello impressionante. Fils è pronto, magari anche per infastidire anche Sinner e Alcaraz“.

Infine, Monaco ha ribadito la solidità di Sinner: “Spesso si parla di tornei stregati, ma alla fine ha dimostrato di poter vincere ovunque. Si parlava così anche di Montecarlo e poi abbiamo visto: ha battuto Alcaraz in finale. Inoltre io non condivido tutte queste valutazioni su Madrid nel discorso della scarsa funzionalità in chiave Parigi. Stiamo comunque parlando di un torneo 1000 che ha sì delle caratteristiche diverse, ma voglio dire una delle qualità per tennisti di altissimo livello è quella di adattarsi da un torneo all’altro. Ho letto di tanti che hanno consigliato a Jannik di non giocare, mi sembra un po’ esagerato“.

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