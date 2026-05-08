Cambia l’avversaria di Tyra Grant a Roma! Forfait di Mboko, occasione per farsi strada

Tyra Grant affronterà la ceca Nikola Bartunkova al secondo turno degli Internazionali d’Italia: c’è stato un cambio di avversaria dell’ultimo minuto, perché la canadese Victoria Mboko (numero 9 del mondo e testa di serie del tabellone principale) ha dato forfait e dunque è stata ripescata la numero 94 del ranking WTA come lucky loser, aveva perso al secondo turno delle qualificazioni contro l’austriaca Anastasia Potapova per 4-6, 6-4, 6-2.

La tennista italiana scenderà sulla terra rossa del Foro Italico a Roma per fronteggiare una rivale decisamente più alla portata rispetto alla nordamericana, in grandissima ascesa ed entrata prepotentemente nella top-10 della graduatoria internazionale. La numero 234 del mondo, reduce dal derby vinto contro Lisa Pigato proverà a giocarsela per proseguire la propria avventura nella Capitale ed entrare virtualmente nella top-200.

La 18enne romana cercherà di meritarsi l’approdo al terzo turno (sedicesimi di finale), da disputare contro la vincente del derby statunitense tra Keys e Stearns. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore, non ci sono cambi di programma per le partite di venerdì 8 maggio: sarà sempre terzo match a partire dalle ore 11.00 alla BNP Paribas Arena.

Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra Matteo Arnaldi e l’australiano Alex de Minaur, a seguire (ma non prima delle ore 13.00) si affronteranno la giapponese Naomi Osaka e la tedesca Eva Lys, poi toccherà alla nostra portacolori nella seconda parte del pomeriggio.