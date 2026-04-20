Il tabellone minato di Jannik Sinner a Madrid: due papabili sfidanti sul cammino

Jannik Sinner si appresta ad affrontare una nuova avventura nel Masters1000 di Madrid. L’azzurro inizierà il suo cammino venerdì 24 o sabato 25 aprile dal secondo turno. Lo sfidante sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni, per questo l’altoatesino dovrà attendere quello che accadrà nel tabellone cadetto.

Il forfait dato dal britannico Jack Draper, dopo che il tabellone è stato stilato, cambia un po’ le carte in tavola rispetto all’eventuale terzo turno. Sinner, infatti, non entrerà più in rotta di collisione con l’americano Alex Michelsen e i possibili rivali potrebbero essere il canadese Gabriel Diallo, un qualificato/lucky loser o Federico Cinà, che quindi non giocherà contro l’americano, ma per l’appunto opposto a un tennista proveniente dalle “quali”.

Proseguendo nel cammino, negli ottavi di finale gli incroci potrebbero essere con uno tra lo statunitense Tommy Paul, il britannico Cameron Norrie e il ceco Tomas Machac. Nei quarti di finale, la testa di serie più alta è quella dell’australiano Alex de Minaur, ma attenzione che due giovani rampanti potrebbero inserirsi e si parla del brasiliano Joao Fonseca e dello spagnolo Rafael Jodar. Il sudamericano potrebbe affrontare uno tra de Minaur e Jodar negli ottavi e il vincitore sfiderebbe Sinner nel round successivo.

In semifinale l’elenco prevede l’americano Ben Shelton, vittorioso a Monaco di Baviera, il monegasco Valentin Vacherot, il francese Arthur Fils (a segno nell’ATP500 di Barcellona) e nell’eventualità Lorenzo Musetti. Nell’atto conclusivo i nomi più papabili sono quelli del tedesco Alexander Zverev, del canadese Felix Auger-Aliassime e del russo Daniil Medvedev.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP MADRID 2026

Primo turno — Bye

Secondo turno — Qualificato

Terzo turno — Diallo/Cinà/Qualificato o Lucky Loser

Ottavi di finale — Paul/Norrie/Macháč

Quarti di finale — de Minaur/Rublev/Fonseca

Semifinale — Shelton/Musetti/Vacherot/Fils

Finale — Zverev/Auger-Aliassime/Medvedev/Bublik