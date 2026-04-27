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Classifica Mondiali curling misto 2026: Mosaner/Constantini in corsa per i playoff, il Canada allunga
Al termine della quarta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, sono in piena corsa per l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.
Il Canada è solo in testa con 4 successi, a punteggio pieno, mentre l’Italia è seconda con 3 vittorie ed una sconfitta, patita proprio quest’oggi contro i canadesi. Seguono sei formazioni a quota 2 affermazioni, ovvero Cechia, Germania, Ungheria, Corea del Sud, Scozia e Svizzera.
Secondo il regolamento della competizione, con 20 squadre al via suddivise in due gironi da 10, solo la prima di ciascun raggruppamento avrà accesso diretto alle semifinali, mentre la seconda e la terza di ciascuno dei due gruppi avranno accesso ai play-off per definire le altre due semifinaliste.
MONDIALI DI CURLING DOPPIO MISTO 2026
Classifica Gruppo B dopo 4 giornate
1 Canada 4
2 Italia 3
3 Cechia 2
3 Germania 2
3 Ungheria 2
3 Corea del Sud 2
3 Scozia 2
3 Svizzera 2
9 Finlandia 1
10 Stati Uniti 0