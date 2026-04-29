Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia

La World Cup di pallanuoto femminile vedrà andare in scena la Division 1 dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia è inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono presenti Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna.

Le prime 5 classificate avranno accesso alle Finals, ma se tra queste ci fosse l’Australia, allora anche la sesta accederebbe alla fase conclusiva del torneo. Le Finals, infatti, si giocheranno dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto.

Alle sei squadre che saranno qualificate al termine del torneo di Rotterdam si aggiungeranno le due squadre provenienti dalla Division 2, Russia e Cina. Le russe, inoltre, vincendo la Division 2, sono state anche promosse nella Division 1 2027.

Per i match della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

PRIMA FASE

Venerdì 1° maggio

Girone A

14:00 Stati Uniti-Ungheria

15:45 Giappone-Spagna

Girone B

18:30 Paesi Bassi-Australia

20:15 Italia-Grecia

Sabato 2 maggio

Girone A

14:00 Ungheria-Giappone

15:45 Spagna-Stati Uniti

Girone B

18:30 Grecia-Paesi Bassi

20:15 Australia-Italia

Domenica 3 maggio

Girone A

14:00 Stati Uniti-Giappone

15:45 Ungheria-Spagna

Girone B

18:30 Italia-Paesi Bassi

20:15 Grecia-Australia

SECONDA FASE

Lunedì 4 maggio

Girone 5°-8° posto

14:00 3A-4B

15:45 3B-4A

Girone 1°-4° posto

18:30 1A-2B

20:15 1B-2A

Martedì 5 maggio

Girone 5°-8° posto

14:00 3B-4B

15:45 3A-4A

Girone 1°-4° posto

18:30 1A-2A

20:15 1B-2B

Mercoledì 6 maggio

Girone 5°-8° posto

14:00 3A-3B

15:45 4A-4B

Girone 1°-4° posto

18:30 2B-2A

20:15 1A-1B

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.