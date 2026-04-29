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Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia
La World Cup di pallanuoto femminile vedrà andare in scena la Division 1 dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia è inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono presenti Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna.
Le prime 5 classificate avranno accesso alle Finals, ma se tra queste ci fosse l’Australia, allora anche la sesta accederebbe alla fase conclusiva del torneo. Le Finals, infatti, si giocheranno dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto.
Alle sei squadre che saranno qualificate al termine del torneo di Rotterdam si aggiungeranno le due squadre provenienti dalla Division 2, Russia e Cina. Le russe, inoltre, vincendo la Division 2, sono state anche promosse nella Division 1 2027.
Per i match della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026
PRIMA FASE
Venerdì 1° maggio
Girone A
14:00 Stati Uniti-Ungheria
15:45 Giappone-Spagna
Girone B
18:30 Paesi Bassi-Australia
20:15 Italia-Grecia
Sabato 2 maggio
Girone A
14:00 Ungheria-Giappone
15:45 Spagna-Stati Uniti
Girone B
18:30 Grecia-Paesi Bassi
20:15 Australia-Italia
Domenica 3 maggio
Girone A
14:00 Stati Uniti-Giappone
15:45 Ungheria-Spagna
Girone B
18:30 Italia-Paesi Bassi
20:15 Grecia-Australia
SECONDA FASE
Lunedì 4 maggio
Girone 5°-8° posto
14:00 3A-4B
15:45 3B-4A
Girone 1°-4° posto
18:30 1A-2B
20:15 1B-2A
Martedì 5 maggio
Girone 5°-8° posto
14:00 3B-4B
15:45 3A-4A
Girone 1°-4° posto
18:30 1A-2A
20:15 1B-2B
Mercoledì 6 maggio
Girone 5°-8° posto
14:00 3A-3B
15:45 4A-4B
Girone 1°-4° posto
18:30 2B-2A
20:15 1A-1B
PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).
Diretta live testuale: OA Sport.