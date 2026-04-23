Calcio, Buonfiglio: “Italia ai Mondiali col ripescaggio? Mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo”

L’ipotesi di un’Italia ripescata per gli imminenti Mondiali di calcio in Messico, Canada e soprattutto USA, per rimpiazzare l’eventuale forfait dell’Iran per motivi politici, sta alimentando e non poco il dibattito sportivo in queste ore.

Il rumor riportato dal Financial Times, secondo cui Paolo Zampolli – strettissimo collaboratore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – starebbe facendo pressione per includere gli azzurri all’interno della competizione planetaria, sta chiamando diversi esponenti dello sport a esprimere il proprio parere.

Fra questi c’è anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che a margine del Premio Città di Roma organizzato dall’Opes ha affermato: “Prima di tutto non credo sia possibile, seconda cosa mi sentirei offeso”.

Poi, come riporta l’ANSA, ha aggiunto (in riferimento allo spareggio d’accesso perso in Bosnia dall’Italia qualche settimana fa, ndr): “Bisogna meritarselo di andare ai Mondiali”.