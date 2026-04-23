Calcio, l’emissario di Trump a Infantino: “Ripescare l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”

Paolo Zampolli, emissario di Donald Trump, avrebbe avanzato la richiesta, in maniera informale, alla FIFA, nella persona del presidente Gianni Infantino, di ripescare l’Italia ai Mondiali di calcio, in luogo dell’Iran. La notizia arriva da New York, riportata dal Financial Times, e rilanciata in Italia dall’ANSA: l’idea sarebbe nata per rinsaldare i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana Giorgia Meloni.

Zampolli spiega la propria idea: “Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione“.

Infantino, però, la scorsa settimana aveva confermato la presenza dell’Iran: “La squadra iraniana verrà sicuramente, speriamo che per allora, naturalmente, la situazione sia pacifica. Ciò sarebbe sicuramente d’aiuto, ma l’Iran deve venire, se intende rappresentare il proprio popolo. Si è qualificato, vuole davvero giocare e deve giocare“.