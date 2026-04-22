Edoardo Motta eroico: para 4 rigori di fila e trascina la Lazio in finale di Coppa Italia!

La Lazio si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026, riuscendo a superare l’Atalanta ai calci di rigore. Dopo il 2-2 del confronto d’andato giocato allo Stadio Olimpico, le due squadre hanno pareggiato per 1-1 al Gewiss Stadium dopo i novanta minuti regolamentari con un avvincente botta e risposta tra Romagnoli e Pasalic tra 84′ e 86′, nei supplementari non è successo nulla e così tutto si è deciso dal dischetto.

L’eroe della serata è diventato il portiere Edoardo Motta che ha parato ben quattro rigori consecutivi: dopo la rete firmata da Raspadori, l’estremo difensore dei biancocelesti si è rivelato insuperabile e ha frenato nell’ordine Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere. Per la Lazio sono stati decisivi i gol di Isaksen e Taylor, che sono riusciti a passare dopo gli errori comessi da Tavares (parato da Carnesecchi) e Cataldi (palo).

La Lazio se la dovrà dunque vedere contro l’Inter il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma: gli uomini di Sarri avranno il vantaggio di calcare il proprio campo, ma formalmente si tratterà di una sede neutrale. I capitolini inseguiranno l’ottava Coppa Italia della propria storia, a sette anni di distanza dall’ultima gioia, e giocheranno l’undicesimo atto conclusivo (persi quelli del 1961, 2015, 2017). Il successo odierno vale anche la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.