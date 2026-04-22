Calcio, l’Inter rimonta il Como ed approda in finale di Coppa Italia

L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2025-2026 di calcio: i nerazzurri battono il Como per 3-2 e staccano il pass per l’ultimo atto in virtù dello 0-0 della gara d’andata. La sfidante uscirà dal confronto di domani sera tra Atalanta e Lazio, che all’andata pareggiarono per 2-2.

Nel primo tempo è il Como a sorpresa a passare in vantaggio al Meazza: allo scoccare della mezz’ora di gioco Baturina sfrutta l’assist vincente di Van der Brempt e porta gli ospiti in vantaggio. L’Inter tenta una timida reazione, ma si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa doccia fredda per l’Inter: al 48′ i lariani raddoppiano con Da Cunha, su assist di Nico Paz, e si portano sullo 0-2. Al 69′ i nerazzurri riaprono la partita con la rete di Calhanoglu su assist di Sucic per l’1-2. A ruota il Como si divora l’1-3 e nel finale i lariani vengono puniti.

Al minuto 86 i nerazzurri pareggiano con la doppietta di Calhanoglu, ancora su assist di Sucic, ma l’inerzia è tutta dalla parte dell’Inter, che all’89’ evita anche la coda dei supplementari: si invertono i ruoli e questa volta è Calhanoglu a vestire i panni dell’uomo assist per Sucic, che griffa la rete del definitivo 3-2.