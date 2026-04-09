Bertolucci: “Nessuna tragedia per Musetti, sconfitta grave per Cobolli. Berrettini deve solo stare bene”

Archiviati i primi due turni è tempo di ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2026, con due tennisti azzurri che sono entrati nei migliori 16 del tabellone di singolare. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono attesi in campo nella giornata odierna sui campi in terra battuta del Country Club monegasco, mentre ieri sono usciti di scena Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

“Ha giocato la classica partita di un giocatore che rientra dopo parecchio tempo. Poca fiducia, poca sicurezza, qualche sprazzo fantastico, però purtroppo tanti errori, contro un avversario con cui si può perdere, un giocatore vero e di personalità che giocava peraltro in casa. Nessuna tragedia. Peccato perché sul 4-1 al tie-break se avesse vinto il primo set probabilmente avrebbe potuto anche farcela“, il commento di Paolo Bertolucci ai microfoni di OA Sport sulla sconfitta di Musetti contro il padrone di casa Valentin Vacherot.

“Sicuramente la sconfitta di Cobolli è grave, perché ha perso due set a zero contro un ragazzo che si affaccia adesso al circuito, che sicuramente ha delle buone qualità ma che andava secondo me superato anche con una certa facilità. Non ho visto la partita, ma quello è l’unico risultato veramente negativo fino a questo momento del torneo tra gli italiani“, il punto di vista del commentatore di Sky Sport sul passo falso del giocatore romano contro il belga Alexander Blockx.

Sull’ottima partenza di Berrettini a Montecarlo: “La cosa importante è che abbia risolto i problemi fisici e che possa quindi giocare serenamente. Queste prime due partite sono delle vittorie che non si possono giudicare, ma l’importante era incamerare un po’ di punti perché era vicino alla centesima posizione e poi avrebbe rischiato di giocare le qualificazioni, che sarebbe stato un dramma per lui. Invece così potrà affrontare per esempio Madrid in altura, sperando in un buon sorteggio, con la possibilità di giocare bene e di mantenere una buona posizione in vista di Parigi e dell’erba“.

A proposito di quali sarebbero le condizioni meteo più favorevoli per Sinner in un’ipotetica finale con Alcaraz, Bertolucci non ha dubbi: “Sole pieno, però le previsioni dicono acqua…Comunque bisogna ancora vincere diverse partite prima della finale, quindi bisogna andarci con calma. Se poi quella sarà la finale, ben venga. Vedremo come andrà. Sarà l’ennesimo atto di una lunga storia“.