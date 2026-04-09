Greg Rusedski: “Jannik Sinner per me è stato impressionante”

La stagione sulla terra rossa ripropone, sia pur se in uno scenario diverso, la lotta tra i due fenomeni che dominano il circuito. Greg Rusedski, ex tennista britannico, si è espresso sul duello al vertice tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Alcaraz ha tantissimi punti da difendere durante la stagione sulla terra battuta, mentre Sinner, non ha nulla da difendere fino al torneo di Roma.

Parlando di Alcaraz e Sinner nel suo podcast Off-Court with Greg, Rusedski ha spiegato cosa ha notato osservandoli al Monte Carlo Masters 1000 e ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito da Sinner e ha detto di preferirlo leggermente rispetto ad Alcaraz.

Le sensazioni provate nel vedere all’opera il giocatore italiano: “Sinner per me è stato impressionante. Sono arrivato qui mercoledì sera e giovedì mattina ero al campo di allenamento, indovinate chi c’era? Jannik Sinner. Cesto di palline, Simone Vagnozzi, lavoro, lavoro e ancora lavoro. Doppie sessioni di allenamento, si sta impegnando al massimo, è in grande forma. Penseresti che uno che ha appena vinto il Sunshine Double voglia prendersi un po’ di pausa, invece no: è subito tornato al lavoro. Per Carlos, questa è una superficie naturale. Probabilmente voleva un po’ di tempo a casa, abbiamo sentito i suoi commenti dopo la sconfitta a Miami, quando ha detto che non si stava divertendo molto e che c’erano alcune piccole cose in corso. Penso sia stato positivo per lui tornare a casa un po’“.

L’esame del momento vissuto dai primi due del mondo: “Sembra quindi una battaglia di potenza, ma al momento sto leggermente favorendo Sinner per quello che vedo, soprattutto per la sua fiducia. Non si può mai escludere nessuno dei due. Non credo che Alcaraz sia preoccupato per i punti. Quando sei forte come loro, pensi a vincere ogni settimana che giochi. Questo è l’obiettivo finale. Non sottovalutate quest’arma, la mente — sto indicando la mia testa. Questo per me è l’ingrediente numero uno. Carlos ha sì opzioni di colpi incredibili, talento naturale sulla superficie, la capacità di variare traiettorie e fare tutte queste cose. Sinner continua però ad aggiungere elementi al suo gioco, ed è spietato ed estremamente determinato“.