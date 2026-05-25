Matteo Berrettini, il tabellone offre una chance al Roland Garros: testa di serie di livello, ma non insormontabile

Matteo Berrettini ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino a Parigi. Il tennista romano era atteso da un esordio impegnativo al primo turno del Roland Garros 2026, contro l’ungherese Marton Fucsovics, avversario solido e particolarmente ostico. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break per 7-6(2), l’azzurro ha saputo cambiare ritmo e inerzia al match, imponendosi con autorità per 7-5 6-1 6-2.

Una prestazione in costante crescita per Matteo, che ha così conquistato il pass per il secondo turno. Sul suo cammino ci sarà una vecchia conoscenza: il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22. Un giocatore che, negli ultimi mesi, ha mostrato segnali interessanti anche contro avversari di altissimo livello.

Berrettini dovrà esprimere il suo miglior tennis per proseguire il cammino nel torneo, anche alla luce dell’unico precedente tra i due, poco fortunato per l’italiano: agli US Open 2023 l’azzurro fu infatti costretto al ritiro per una distorsione alla caviglia.

In caso di qualificazione al terzo turno, potrebbe profilarsi il derby con Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre agli ottavi di finale l’orizzonte potrebbe regalare l’incrocio con Jannik Sinner. Un eventuale confronto con il numero uno altoatesino rappresenterebbe inevitabilmente il banco di prova più severo possibile, considerando il livello espresso da Sinner negli ultimi mesi.

Resta ora da capire se questo scenario prenderà forma e, soprattutto, se il classe 1996 saprà confermare quanto di buono mostrato all’esordio, mantenendosi competitivo anche contro gli avversari di fascia più alta.

TABELLONE MATTEO BERRETTINI ROLAND GARROS 2026

Secondo turno – Arthur Rinderknech (n.22 del seeding)

Terzo turno – Luciano Darderi (n.14 del seeding) / Sebastian Ofner / Ethan Quinn / Francisco Comesaña

Ottavi di finale – Jannik Sinner (n.1 del seeding) / Martin Landaluce / Corentin Moutet (n.30 del seeding)

Quarti di finale – Ben Shelton (n.5 del seeding) / Stefanos Tsitsipas / Frances Tiafoe (n.19 del seeding) / Hubert Hurkacz / Denis Shapovalov / Alexander Bublik (n.9 del seeding)

Semifinale – Felix Auger-Aliassime (n.4 del seeding) / Daniil Medvedev (n.6 del seeding) / Flavio Cobolli (n.10 del seeding)

Finale – Alexander Zverev (n.2 del seeding), Novak Djokovic (n.3 del seeding)