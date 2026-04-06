Tennis
ATP Montecarlo 2026, Matteo Arnaldi esce all’esordio nel main draw
Matteo Arnaldi, dopo essere uscito nell’ultimo turno delle qualificazioni ed essere stato ripescato come lucky loser, viene eliminato all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro cede al qualificato cileno Cristian Garin, che si impone con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e mezza ed al secondo turno affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding.
Nel primo set arrivano tre break nei primi tre game, ed il sudamericano si porta in vantaggio sul 2-1 prima di confermare lo strappo e portarsi sul 3-1. Arnaldi resta in scia all’avversario fino al 2-3, ma il finale di set è ancora di marca cilena, con Garin che strappa ancora il servizio all’azzurro, a quindici nel settimo game, per poi andare ad incamerare la frazione al terzo set point sul 6-2 in quaranta minuti.
Nella seconda partita l’inerzia sembra poter cambiare, con Arnaldi che vince 8 dei primi 10 punti giocati e scappa sul 2-0, ma nel terzo game arriva l’immediato controbreak di Garin, che poi aggancia l’azzurro sul 2-2. Altro scambio di break tra settimo ed ottavo game, poi dal 4-4 30-0 sul servizio dell’italiano si spegne la luce per Arnaldi: Garin vince gli ultimi otto punti giocati e porta a casa il successo sul 6-4 in cinquanta minuti.
Le statistiche sottolineano la supremazia del cileno, che vince 62 punti contro i 49 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 16-14, e concedendo meno gratuiti, 19-30. Arnaldi sfrutta 3 delle 4 palle break avute a disposizione, ma ne concede ben 11 a Garin, che ne converte 6.