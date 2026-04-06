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Tennis

ATP Montecarlo 2026, Matteo Arnaldi esce all’esordio nel main draw

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2 minuti fa

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Matteo Arnaldi
Matteo Arnaldi / IPA Sport

Matteo Arnaldi, dopo essere uscito nell’ultimo turno delle qualificazioni ed essere stato ripescato come lucky loser, viene eliminato all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro cede al qualificato cileno Cristian Garin, che si impone con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e mezza ed al secondo turno affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding.

Nel primo set arrivano tre break nei primi tre game, ed il sudamericano si porta in vantaggio sul 2-1 prima di confermare lo strappo e portarsi sul 3-1. Arnaldi resta in scia all’avversario fino al 2-3, ma il finale di set è ancora di marca cilena, con Garin che strappa ancora il servizio all’azzurro, a quindici nel settimo game, per poi andare ad incamerare la frazione al terzo set point sul 6-2 in quaranta minuti.

Nella seconda partita l’inerzia sembra poter cambiare, con Arnaldi che vince 8 dei primi 10 punti giocati e scappa sul 2-0, ma nel terzo game arriva l’immediato controbreak di Garin, che poi aggancia l’azzurro sul 2-2. Altro scambio di break tra settimo ed ottavo game, poi dal 4-4 30-0 sul servizio dell’italiano si spegne la luce per Arnaldi: Garin vince gli ultimi otto punti giocati e porta a casa il successo sul 6-4 in cinquanta minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia del cileno, che vince 62 punti contro i 49 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 16-14, e concedendo meno gratuiti, 19-30. Arnaldi sfrutta 3 delle 4 palle break avute a disposizione, ma ne concede ben 11 a Garin, che ne converte 6.

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