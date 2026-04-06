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Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streaming
Sarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Prima dell’esordio di Jannik Sinner contro Ugo Humbert, il campo centrale dell’ATP di Montecarlo 2026 ospiterà un altro italiano. Alle ore 11.00 è infatti atteso alla prima partita in singolare Matteo Berrettini che sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut.
Il romano ha rotto il ghiaccio nel Principato conquistando in coppia con Andrea Vavassori il successo nel tabellone di doppio ed ora vuole avanzare al prossimo turno anche in singolare. L’italiano non ha iniziato al meglio la stagione sulla terra battuta; una settimana fa, a Marrakech, uscì sconfitto al primo turno dopo una battaglia contro Ignacio Buse.
La risalita in classifica di Berrettini passa ora dall’ATP di Montecarlo dove vanta come miglior risultato gli ottavi di finale. L’anno scorso, proprio nel Principato, l’attuale numero 90 del mondo fu autore di una vittoria fantastica su Alexander Zverev, prima di fermarsi contro Lorenzo Musetti. L’avversario di domani sarà il veterano Roberto Bautista Agut, numero 85 del ranking.
PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026
Martedì 7 aprile – Campo Centrale
Ore 11.00 – Matteo Berrettini (Italia)-Roberto Bautista Agut (Spagna)
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING BERRETTINI-BAUTISTA AGUT ATP MONTECARLO 2026
Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)
Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, Tennis Tv
Diretta Live testuale: OA Sport