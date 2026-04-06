Ranking ATP (6 aprile 2026): Sinner rincorre Alcaraz, leggere discese di Cobolli e Darderi

Settimana quasi intercalare, quella del ranking ATP che precede l’inizio della vera lotta al Masters 1000 di Montecarlo. In breve, è sempre sospesa prima dell’avvio la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per il numero 1, un testa a testa destinato a iniziare nel Principato e a prolungarsi lungo tutta la stagione (e su parecchi anni).

Il margine tra i due è attualmente di 1190 punti, con una distanza semplicemente impressionante rispetto a tutti gli altri. Il terzo, Alexander Zverev, è a quota 5205: solo meno di quattro anni fa il tedesco sarebbe stato a meno di 1500 punti dal primo posto in questa situazione. Unico cambio in top ten il sorpasso di Shelton su Fritz.

Fuori dalla top ten spiccano le scalate dei vincitori di tornei di questa settimana: l’argentino Mariano Navone, che ha colpito a Bucarest, diventa numero 42, mentre il giovane spagnolo Rafael Jodar irrompe al numero 57 dopo aver vinto a Marrakech. La storia della settimana resta però quella di Marco Trungelliti, che a 36 anni aumenta il contingente argentino nei 100 dopo un percorso che merita una narrazione a parte.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 6 aprile 2026

1. Carlos Alcaraz 13590

2. Jannik Sinner 12400

3. Alexander Zverev 5205

4. Novak Djoković 4720

5. Lorenzo Musetti 4265

6. Alex de Minaur 4095

7. Félix Auger-Aliassime 4000

8. Ben Shelton 3900

9. Taylor Fritz 3870

10. Daniil Medvedev 3610

In casa Italia, le variazioni sono fondamentalmente minime. Flavio Cobolli, non avendo difeso volontariamente il titolo a Bucarest, perde tre posizioni, mentre Luciano Darderi ne cede due essendosi fermato in semifinale a Marrakech, dove nel 2025 aveva vinto. Sarà comunque importante il responso di Montecarlo per molti degli azzurri, e in particolare serve il buon risultato a Matteo Berrettini per non rischiare seriamente l’uscita dai 100. A proposito di difese, per Lorenzo Musetti inizia ora una pesantissima serie di cambiali da difendere, visto il suo 2025 rosso.

ITALIANI IN TOP 100

Lunedì 6 aprile 2026

2. Jannik Sinner 12400

5. Lorenzo Musetti 4265

16. Flavio Cobolli 2320 (-3)

21. Luciano Darderi 1920 (-2)

66. Lorenzo Sonego 810 (-3)

79. Mattia Bellucci 715 (-6)

90. Matteo Berrettini 650 (+1)