ATP Montecarlo 2026, vittorie di Rublev, Vacherot e Baez. Eliminati Khachanov, Tsitsipas e Shapovalov

Si è chiusa la giornata di incontri al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato sono andati in scena i match di primo turno della parte alta del tabellone.

Pronostici rispettati per Andrey Rublev: il numero 15 del mondo, già vincitore del torneo nel 2023, ha superato il portoghese Nuno Borges (n.50 ATP) con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 in un’ora e 35 minuti. Un match altalenante, in cui il moscovita è riuscito a far valere la maggiore potenza dei suoi colpi. Al secondo turno affronterà il belga Zizou Bergs, compagno di doppio in questo torneo di Jannik Sinner. Bergs (n.47) ha regolato il francese Adrian Mannarino (n.46), storicamente poco a suo agio sulla terra, per 6-4 6-3.

Esce di scena invece Karen Khachanov: il numero 14 del ranking ha ceduto al francese Arthur Rinderknech (n.27) con il punteggio di 7-5 6-2. Ottima la prova del transalpino, bravo a togliere tempo all’avversario e a conquistare l’accesso al turno successivo, dove sfiderà il brasiliano Joao Fonseca. Il numero 40 del mondo ha brillato contro il canadese Daniel Diallo (n.36), imponendosi per 6-2 6-4.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, conosce il nome del suo primo avversario: sarà l’argentino Sebastian Baez (n.65), che ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka (n.104) con un doppio 7-5. Per Wawrinka si è trattato dell’ultima apparizione nel Principato, salutata con un doveroso tributo a fine match.

Successo sofferto per il ceco Jiri Lehecka (n.13), finalista a Miami, che ha avuto la meglio sullo statunitense Emilio Nava (n.103) dopo oltre tre ore di gioco: 7-6(1) 6-7(8) 6-2. Lehecka affronterà ora il cileno Alejandro Tabilo. Niente da fare per Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser: il ligure continua a soffrire al servizio e il cileno Cristian Garin (n.109) ne ha approfittato, chiudendo 6-2 6-3. Sarà quindi Garin a sfidare il tedesco Alexander Zverev (n.3 del seeding).

Pesante anche l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas, tre volte vincitore a Montecarlo: il greco (n.48) si è arreso all’argentino Francisco Cerundolo (n.19) per 7-5 6-4, al termine di un match dai molti cambi di inerzia. Con questo risultato Tsitsipas uscirà almeno dalla top 60. Cerundolo affronterà ora il ceco Tomas Machac, vittorioso sul tedesco Daniel Altmaier per 6-4 1-6 6-3.

A completare il quadro, il padrone di casa Valentin Vacherot ha rimontato l’argentino Juan Manuel Cerundolo, imponendosi 5-7 6-2 6-1. Sarà lui il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. In chiusura di giornata, successo anche per Flavio Cobolli contro l’altro argentino Francisco Comesana: il romano affronterà al secondo turno il belga Alexander Blockx, a sorpresa vincitore su Denis Shapovalov.