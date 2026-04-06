Badminton, Giovanni Toti batte Kayan in tre set e avanza ai sedicesimi degli Europei

Si aprono con una bella vittoria di Giovanni Toti per l’Italia i Campionati Europei di badminton 2026, in corso di svolgimento al ‘Palacio de Deportes Carolina Marin‘ di Huelva (Spagna) fino a domenica 12 aprile. L’unico azzurro impegnato nella giornata inaugurale della rassegna continentale ha superato lo scoglio del primo turno, approdando ai sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile.

Il 25enne bresciano, primo uomo italiano di sempre capace di qualificarsi per i Giochi Olimpici (a Parigi 2024), si è imposto per due set a uno (parziali di 21-10, 14-21, 21-17) sull’inglese Cholan Kayan al termine di una sfida piuttosto impegnativa e ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, in cui dovrà affrontare l’israeliano Daniil Dubovenko (n.68 del ranking mondiale).

Primo set dominato in lungo e in largo da Toti, n.117 delle graduatorie internazionali, che ha pagato dazio poi nella fase iniziale della seconda ripresa dovendo inseguire nel punteggio ma non riuscendo mai a completare la rimonta. Il nativo di Chiari classe 2000 ha reagito nella frazione decisiva scappando via con un parziale di 5-0 (da 8-7 a 13-7) e respingendo gli ultimi tentativi di riavvicinamento dell’avversario inglese n.148 al mondo.