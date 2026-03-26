Carolina Marin annuncia il ritiro! Saluta una leggenda del badminton, l’oro olimpico e l’infortunio a Parigi 2024

Carolina Marin ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica: una delle più grandi giocatrici della storia del badminton ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, non prendendo parte agli ormai imminenti Europei di Huelva e chiudendo la propria carriera ai massimi livelli internazionali dopo aver scritto delle pagine memorabili per questa disciplina.

Campionessa Olimpica a Rio 2016 e tre volte Campionessa del Mondo (2014, 2015, 2018 e poi argento nel 2023), la fuoriclasse spagnola si congeda a 32 anni, dopo il brutto infortunio al ginocchio destro accusato durante la semifinale dei Giochi di Parigi 2024, a cui si era presentata come una delle grande favorite della vigilia.

L’iberica ha dichiarato: “Non voglio mettere a rischio il mio corpo. Avrei voluto che la mia carriera da giocatrice si concludesse in modo diverso, ma nella vita le cose non vanno sempre come vorremmo e bisogna accettarlo. In fondo, mi sono ritirata su un campo, a Parigi, nel 2024, solo che allora non lo sapevo“.

La giocatrice ha poi proseguito: “Questo percorso non sarebbe stato possibile senza ognuna delle persone che hanno fatto parte della mia squadra e senza la mia famiglia. Grazie per non avermi mai lasciata cadere, per essere stati al mio fianco e per avermi sostenuta nei momenti più difficili. Grazie per il vostro amore incondizionato, per non avermi lasciata sola e per non avermi mai lasciato la mano“.