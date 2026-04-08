Badminton: agli Europei avanti danesi e le Stoeva. Italiani out

In archivio anche il martedì degli Europei di badminton che si stanno svolgendo al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. La persona cui è intitolata l’arena disputerà il suo match domani, ma sa già chi potrebbe affrontare in caso di successo: la danese Line Christophersen, numero 2 del tabellone.

Sempre parlando di tabellone femminile, è da rimarcare come fondamentalmente tutte le big vadano avanti, anche se non tutti i secondi turni sono stati completati. Per l’Italia si chiude il cammino sia di Yasmine Hamza che di Gianna Stiglich.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, fa il suo esordio con la vittoria Anders Antonsen, il maggiore degli eredi della scuola danese che tanti talenti continua a sfornare. Giovanni Toti non riesce ad arrivare alla sfida di lusso con il francese Christo Popov, mentre neppure a Fabio Caponio è concesso di avanzare.

Semmai, è il doppio che qualche sorpresa la provoca nel femminile con l’uscita di scena delle numero 2, le francesi Margot Lambert e Camille Pognante. Una notizia fuor di dubbio benaugurante per le due Stoeva, Gabriela e Stefani, pronte a tentare di vincere il loro quinto titolo continentale.

RISULTATI EUROPEI BADMINTON OGGI

SINGOLARE MASCHILE

2° turno

Antonsen (DEN) [1]-Titov (UKR) 21-14 21-6

Kunzi (SUI)-Dratva (CRO) 21-17 10-21 21-19

Nguyen (IRE) [6]-Dwicahyo (AZE) 21-8 22-20

Koljonen (FIN)-Caponio (ITA) 21-18 22-20

Lanier (FRA) [3]-Bjorkler (SUI) 21-15 21-16

Dinata (CRO)-Abela (MLT) 21-15 21-13

Merklé (FRA) [7]-Barth (NOR) 21-9 21-17

Huang (ENG)-Leal (ESP) 21-10 21-14

Carraggi (BEL)-Smith (SCO) 21-12 21-13

Johannesen (DEN) [8]-Pauquet (LUX) 21-13 21-10

Kwinta (POL)-Scheiwiller (SUI) 21-17 16-21 21-18

T. J. Popov (FRA) [4]-Oei (GER) 21-12 21-11

Filimon (AUT)-Pangestu (AZE) 21-15 21-19

Gemke (DEN) [5]-Abian (ESP) 21-10 21-9

Dubovenko (ISR)-Toti (ITA) 21-12 21-13

C. Popov (FRA) [2]-Kopriva (CZE) 21-5 21-16

SINGOLARE FEMMINILE

2° turno (13/16)

Kjaersfeldt (DEN) [1]-Azzahra (AZE) 21-11 21-12

Nalbantova (BUL)-Sugden (SCO) 21-15 21-11

Schulz (DEN) [7]-Paulauskaite (LTU) 21-15 21-19

Wilson (GER)-Gorniak (POL) 21-14 21-16

Sandorhazi (HUN)-Paiva (POR) 21-9 21-8

Buhrova (UKR) [6]-Stiglich (ITA) 21-12 21-10

Tartanova (FRA)-Saarnivaara (FIN) 20-22 21-17 21-17

Li (GER) [8]-Svabikova (CZE) 21-7 21-14

Kantemyr (UKR)-Hamza (ITA) 21-9 21-19

Arin (TUR) [4]-Lassaux (BEL) 21-12 21-4

S. Stoeva (BUL)-Noble (IRE) 21-18 27-25

Gilmour (SCO) [5]-Korosi (HUN) 21-18 21-19

Christophersen (DEN) [2]-Kuuba (EST) 21-11 21-13

DOPPIO FEMMINILE

2° turno

G. Stoeva/S. Stoeva (BUL) [1]-Jille (NED)/Lohau (GER) 21-13 21-14

MacPherson/Torrance (SCO) [5]-Pilgaard/Schulz (DEN) 21-15 21-14

Buhrova/Kantemyr (UKR) [3]-De Wit/Loos (NED) 21-10 21-17

Harris/Tolman (ENG) [7]-Bektas/Yildiz (TUR) 21-11 21-19

Curtin/Kelly (ENG)-Lopez/Rodriguez (ESP) 21-17 16-21 21-16

Ercetin/Inci (TUR) [4]-Hallberg/Ohling (SWE) 21-18 21-9

Vang/Werge (DEN)-Almalalha/Lavrova (UKR) 21-7 21-8

Hvid/Klausholm (DEN)-Lambert/Pognante (FRA) [2] 21-10 22-20