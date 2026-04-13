Monaco secco: “Senza vento, Sinner avrebbe dominato. Alcaraz soffre il tennis dell’italiano più che il contario”

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) con la consueta schiettezza ha analizzato quanto accaduto nella finale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La sfida è stata vinta dall’italiano, a segno col punteggio di 7-6 (5) 6-3 in un match in cui il vento ha influito non poco nello sviluppo della partita.

“Ho sentito tante teorie, alcune anche banalizzate. Va fatta una premessa sulle difficoltà di un vento irregolare: ieri le condizioni erano molto variabili e a ogni colpo bisognava adattarsi, il che spiega i tanti errori. L’umidità del campo ha in parte attenuato questa difficoltà. Sono convinto che tali condizioni abbiano permesso ad Alcaraz di restare più in partita. Le maggiori energie nervose di Sinner gli hanno consentito di vincere. Jannik ha imposto un ritmo da fondo asfissiante che non ha dato modo allo spagnolo di fare quello che voleva“, l’analisi di Monaco.

“C’è stato però equilibrio, per gli errori legati al vento, e nei momenti decisivi Sinner è stato superiore. Entrambi hanno usato poco le rotazioni, peggiorando la situazione. Senza vento, Jannik avrebbe dominato; le condizioni hanno invece rimescolato le carte“, ha aggiunto.

Entrando nel dettaglio delle difficoltà di Alcaraz, Monaco ha precisato: “Quando un giocatore con le caratteristiche dello spagnolo non può usare la smorzata né venire a rete, ha meno possibilità di incidere. Il ritmo imposto da Sinner da fondo gli dava poco tempo. Jannik ha “anestetizzato” il tennis di Alcaraz, togliendogli molte armi. In definitiva, Alcaraz soffre il gioco di Sinner più di quanto l’azzurro soffra quello dell’iberico. Sono due fenomeni: fanno la differenza i dettagli e i momenti. Ma, dal punto di vista delle qualità tennistiche, con quella velocità di palla è difficile avere un piano alternativo. Credo, comunque, che tra loro si andrà avanti a ‘micro-cicli0’: si alterneranno negli scontri diretti“.

Il commentato tecnico di Eurosport, però, ha anche dichiarato: “Il dominio di Sinner a Parigi, nei quattro set della finale del Roland Garros, è stato molto più netto di quello di ieri. La partita va presa con cautela per via del vento“. Sul comportamento di Sinner, Monaco si è così espresso: “Lui ha un autocontrollo notevolissimo e mantiene sempre una grande eleganza anche nel modo di esultare. Alla fine, ha vinto tre dei Masters 1000 che l’anno scorso non ha potuto disputare. Non so se la motivazione per giocare anche a Madrid, vista l’assenza del 2025, possa essere questa“.

E sulla gestione di Alcaraz, ha concluso: “Forse Lopez è un po’ morbido nella gestione. Di sicuro, non mi sono piaciute quelle parole nel corso della premiazione, se sono io il suo tecnico. Io voglio un tennista che sta ‘rosicando’ ed è arrabbiato, sembrava quasi sempre contento per Sinner“.

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