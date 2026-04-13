Jannik Sinner potrebbe saltare l’ATP di Madrid: la frase in sospeso e le implicazioni sul ranking

Jannik Sinner, dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo aggiudicandosi il primo grande torneo su terra battuta della carriera, non ha sciolto le riserve a proposito della sua eventuale partecipazione al Madrid Open. Resta in bilico dunque per adesso la presenza del fuoriclasse italiano nella Caja Mágica madrilena in occasione dell’evento che si terrà dal 22 aprile al 3 maggio.

“È stato tutto piuttosto frenetico, quindi ora sarà bello avere qualche giorno di riposo, lontano dai campi. Mi prenderò due o tre giorni di riposo, poi valuterò con il mio team se andare a Madrid o no“, ha spiegato il 24enne altoatesino dopo la vittoria in finale sul rivale spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 6-3 sul campo centrale del Country Club monegasco.

Vedremo quale sarà la scelta del tennista azzurro, reduce da un vero e proprio tour de force che l’ha visto disputare 17 incontri (tutti vinti, perdendo nel complesso un solo set) nel giro di 36 giorni con in mezzo anche il viaggio dagli Stati Uniti all’Europa ed il cambio di superficie dal cemento alla terra rossa. Ovviamente l’assenza di Sinner a Madrid avrebbe delle implicazioni sul ranking e sul testa a testa con Alcaraz per la prima posizione della classifica ATP, anche se la priorità del nativo di San Candido è quella di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Roma e a Parigi.

Jannik e Carlos, per motivi diversi, non avevano preso parte alla passata edizione del Madrid Open e quindi non hanno punti da difendere in quel torneo specifico, ma poi per entrambi arriveranno delle cambiali pesanti (il murciano si è imposto sia al Foro Italico che al Roland Garros battendo proprio l’italiano in finale) e sarebbe di conseguenza importante mettere del fieno in cascina nel Masters 1000 iberico prima degli ultimi appuntamenti stagionali sul rosso.