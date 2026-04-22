ATP Madrid 2026: Lajovic regola Sonego. Il piemontese paga la brutta partenza

Nell’incontro del primo turno del torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale e secondo sulla terra, il qualificato serbo Dusan Lajovic regola Lorenzo Sonego 6-3 7-6(1) in un’ora e trentaquattro minuti e accede al secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. Pesa sulla prova del piemontese il brutto inizio di match che ne compromette il primo set.

Lajovic, con la prima vincente, firma l’1-0 e, sul rovescio in rete dell’avversario, ne capitalizza gli errori per il break del 2-0. Il serbo, dopo aver rimontato da 15-30, allunga sul 3-0 con il diritto vincente e sfrutta lo smash clamorosamente sbagliato dal rivale per volare sul 4-0. Il piemontese si scuote, trova profondità in risposta per recuperare uno dei due break e con la volée di rovescio accorcia sul 4-2. Lajovic però non concede spazi sul suo servizio, si procura tre set point con il passante di diritto lungolinea e firma il 6-3 con il diritto in cross.

L’italiano inizia la seconda frazione con piglio ben diverso e con il passante incrociato di diritto forza l’errore dell’avversario per l’1-0. Il numero 138 del ranking replica, a zero, per l’immediato 1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti. Il torinese rimonta da 0-30, piazza la prima vincente del 4-3, timbra il 5-4 con la volée di rovescio, si porta 0-30, ma l’avversario reagisce e impatta 5-5. Sonego, dopo aver annullato due palle break, timbra il 6-5 con la combo servizio-diritto, il suo avversario, con il comodo smash, sigla il 6-6. Il serbo sigla il minibreak in apertura sull’errore del rivale e difende la battuta per proiettarsi sul 3-0. Lajovic sfrutta gli errori del piemontese per volare 5-1, si procura match point con il contropiede di diritto e, con lo stesso colpo, griffa il definitivo 7-1.

Sonego chiude la sua prova con quattro ace, un doppio fallo e il 65% di prime. Il tennista piemontese vince il 72% di punti sulla prima e il 53% sulla seconda. Il giocatore italiano chiude la sua prova con 15 vincenti e 27 errori gratuiti, mentre il serbo mette a referto 18 vincenti e solo 16 gratuiti. Lajovic vince il computo totale dei punti per 64 a 51.