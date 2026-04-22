ATP Madrid 2026, Mattia Bellucci sconfitto subito all’esordio dal bosniaco Dzumhur

Si ferma subito il cammino di Mattia Bellucci nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista lombardo è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del ranking ATP, in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Una brutta prestazione quella di Bellucci, che non ha sfruttato comunque l’occasione di un buon sorteggio, visto che al turno successivo ci sarebbe stato l’olandese Tallon Griekspoor, che non sta attraversando un buon momento di forma.

Dzumhur ha vinto l’82% dei punti quando ha servito la prima, contro il solo 59% da parte dell’azzurro. Sono stati tredici i vincenti da parte di Bellucci rispetto agli undici del bosniaco. Decisamente alto il numero di errori non forzati del tennista italiano (31) contro quelli di Dzumhur (20).

Bellucci deve subito affrontare una palla break in apertura, ma riesce ad annullarla. Purtroppo il break arriva in favore di Dzumhur nel terzo game ed il bosniaco strappa ancora il servizio all’azzurro nel quinto game, scappando via sul 4-1. Bellucci recupera subito uno dei due break di svantaggio, ma perde ancora la battuta nel gioco successivo, con Dzumhur che va così a chiudere la prima frazione sul 6-2.

Anche in avvio di secondo set, Bellucci ha l’occasione di portarsi avanti di un break, ma non riesce a sfruttarla. Si è poi seguito l’andamento dei turni di servizio fino al settimo gioco, quando il lombardo si è trovato a difendere una palla break e questa volta Dzumhur è riuscito a strappare la battuta all’azzurro. Il bosniaco è andato poi a chiudere facilmente nel decimo game al primo match point sul 6-4.