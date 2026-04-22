Tennis
Camila Giorgi annuncia il ritorno in campo! Attualmente è in gravidanza
Con una serie di stories su Instagram, Camila Giorgi ha annunciato il ritorno in campo a partire dal 2027: l’azzurra, che si era ritirata dall’11 maggio 2024, effettuerà il proprio rientro agonistico sul massimo circuito dopo la maternità.
La tennista si è sposata nello scorso febbraio ed attualmente è in dolce attesa: Camila Giorgi è alla 19ma settimana di gravidanza, e secondo quanto scritto da lei stessa su Instagram, il nascituro dovrebbe venire alla luce a fine settembre.
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Si tratta di un maschietto: l’azzurra sarà impegnata durante l’estate in un camp a Mallorca e presto aprirà la propria Academy. Camila Giorgi, però, pianifica anche il ritorno in campo a partire dal 2027, anche se ancora non sa a quali tornei prenderà parte.
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