Camila Giorgi annuncia il ritorno in campo! Attualmente è in gravidanza

Con una serie di stories su Instagram, Camila Giorgi ha annunciato il ritorno in campo a partire dal 2027: l’azzurra, che si era ritirata dall’11 maggio 2024, effettuerà il proprio rientro agonistico sul massimo circuito dopo la maternità.

La tennista si è sposata nello scorso febbraio ed attualmente è in dolce attesa: Camila Giorgi è alla 19ma settimana di gravidanza, e secondo quanto scritto da lei stessa su Instagram, il nascituro dovrebbe venire alla luce a fine settembre.

Si tratta di un maschietto: l’azzurra sarà impegnata durante l’estate in un camp a Mallorca e presto aprirà la propria Academy. Camila Giorgi, però, pianifica anche il ritorno in campo a partire dal 2027, anche se ancora non sa a quali tornei prenderà parte.