Come funziona il ritorno per Camila Giorgi? Ranking azzerato, fondamentali le wild-card

Il ritiro agonistico di Camila Giorgi risale all’11 maggio 2024: l’azzurra, attualmente impegnata nel suo camp a Mallorca, in attesa di partire anche con l’accademia, progetta il ritorno in campo a distanza di quasi tre anni, puntando l’obiettivo sul 2027.

L’azzurra, infatti, tornerà in campo dopo la maternità: Camila Giorgi è in attesa di un maschietto che dovrebbe nascere a settembre. Al momento del ritorno in campo la tennista italiana non avrà classifica, quindi dovrà ripartire dal fondo del ranking WTA.

Giorgi, sempre su Instagram, ha affermato di non sapere ancora a quali tornei prenderà parte: l’azzurra per tornare sul circuito maggiore, infatti avrà bisogno di chiedere ed ottenere delle wild card dagli organizzatori del tornei ai quali avrà intenzione di partecipare.