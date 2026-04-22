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Tennis

Come funziona il ritorno per Camila Giorgi? Ranking azzerato, fondamentali le wild-card

Pubblicato

49 secondi fa

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Per approfondire:
Camila Giorgi
Camila Giorgi / LaPresse

Il ritiro agonistico di Camila Giorgi risale all’11 maggio 2024: l’azzurra, attualmente impegnata nel suo camp a Mallorca, in attesa di partire anche con l’accademia, progetta il ritorno in campo a distanza di quasi tre anni, puntando l’obiettivo sul 2027.

L’azzurra, infatti, tornerà in campo dopo la maternità: Camila Giorgi è in attesa di un maschietto che dovrebbe nascere a settembre. Al momento del ritorno in campo la tennista italiana non avrà classifica, quindi dovrà ripartire dal fondo del ranking WTA.

Giorgi, sempre su Instagram, ha affermato di non sapere ancora a quali tornei prenderà parte: l’azzurra per tornare sul circuito maggiore, infatti avrà bisogno di chiedere ed ottenere delle wild card dagli organizzatori del tornei ai quali avrà intenzione di partecipare.

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