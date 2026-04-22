Jannik Sinner si mette alla prova in allenamento a Madrid con un giocatore che l’ha sconfitto in passato

Nulla è casuale. Jannik Sinner ha preso la sua decisione: partecipare al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo si sente bene e intende dare continuità al rendimento, nonostante le 17 partite disputate in 36 giorni, con i trionfi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il livello di fiducia è cresciuto sensibilmente ed è proprio questo, insieme all’eccellente lavoro svolto in California, ad aver convinto l’azzurro a proseguire la stagione sulla terra rossa.

In questo contesto, gli allenamenti affrontati — e quelli in programma — rientrano in un piano estremamente preciso. Nel primo giorno di lavoro, Sinner ha scambiato con Thiago Tirante: una scelta funzionale a ritrovare il feeling con la palla e a interpretare il particolare rimbalzo della terra madrilena, superficie rapida e scivolosa, da approcciare con cautela.

Ieri è stata poi la volta di Francisco Cerúndolo, giocatore che su questi campi ha storicamente ottenuto risultati importanti, come testimonia la semifinale raggiunta nel 2025. Tennista completo e a suo agio sul rosso, ha rappresentato un banco di prova significativo. Sinner ha voluto testarsi a fondo, lavorando con profitto sulle smorzate e mostrando continuità nelle discese a rete. Nel set simulato, il 6-3 in favore dell’altoatesino è apparso come una conseguenza naturale.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-CERUNDOLO MADRID 2026

E oggi? Si replica sul Campo 10 (dalle 13:00 alle 14:30) con un avversario dalle caratteristiche diverse: il ceco Jakub Mensik, capace di battere Sinner nel noto quarto di finale dell’ATP 500 di Doha, in Qatar. Un precedente che aveva alimentato alcune preoccupazioni tra i sostenitori del pusterese e spinto parte dei media a parlare, forse con eccessiva leggerezza, di “crisi”.

Mensik, dotato di un servizio incisivo e di un rovescio di grande qualità, rappresenta il profilo ideale per testare ulteriori soluzioni sulla terra spagnola e raccogliere indicazioni preziose in vista degli impegni imminenti. L’altoatesino, infatti, farà il proprio esordio venerdì 24 aprile contro il vincente della partita tra i due francesi Benjamin Bonzi e Titouan Droguet.