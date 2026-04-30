Arthur Fils: “Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare”

Il transalpino Arthur Fils ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: il francese sarà l’avversario di domani di Jannik Sinner nel penultimo atto della parte alta del tabellone.

Fils attende con fiducia il match con l’azzurro: “Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare. Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set“.

Il francese si è adattato molto bene alle condizioni trovate a Madrid: “Quando le condizioni sono più lente e pesanti mi sento bene. So che con la mia forma fisica posso reggere per tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene. Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche“.

Il transalpino crede di poter battere Sinner: “Spero che sarà una bella battaglia. Francamente penso che sarà divertente! So che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà una partita ad altissima intensità. Jannik sta giocando molto bene in questo momento. Ho guardato il suo match contro Jodar“.

Fils non sente di partire sconfitto: “Avrebbe potuto girare diverse volte a favore dell’avversario, ma lui è molto forte mentalmente e l’ha portato a casa. Dovrò essere al massimo dall’inizio alla fine. Non vedo l’ora di iniziare il match, e come contro qualunque avversario scenderò in campo per vincere“.