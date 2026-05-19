Guy Forget insiste: “Arthur Fils può battere tutti i migliori compreso Jannik Sinner”

L’imminente partenza del Roland Garros, il secondo Slam stagionale inizierà domenica 24 maggio, scalda il cuore degli appassionati francesi, vogliosi di veder trionfare uno dei loro beniamini. Uno dei giocatori che maggiormente si sono messi in evidenza ad inizio stagione è Arthur Fils. Guy Forget, ex numero 4 del mondo e direttore del torneo dal 2016 al 2021, nella trasmissione “Bartoli Time”, su RMC Sport, si è espresso sulle potenzialità e sulle possibilità del giovane transalpino.

La fortuna di poter contare su un giovane giocatore di notevole potenziale: “Per quanto riguarda Arthur Fils è un argomento un po’ delicato in questo momento, ma che fortuna abbiamo oggi ad avere un giovane giocatore con un grande potenziale e che si presenta come outsider in questo torneo“.

Sulla mancanza da lungo tempo di un giocatore francese di tale livello: “Era da tempo che non ce n’era uno così e direi che, alla luce dei suoi ultimi risultati, sia a livello mentale, sia nell’esecuzione tecnica, nei colpi e nelle scelte tattiche, fa davvero parte di quei giocatori che, in una buona giornata, possono battere tutti i migliori del mondo, compreso Jannik Sinner.

L’ex grande giocatore transalpino continua così la sua analisi: “Forse sto mostrando un ottimismo eccessivo, ma credo che sia un ragazzo che ci darà soddisfazioni nei mesi e negli anni a venire. Non lo definiremo già il successore di Yannick Noah, ma speriamo che il suo corpo lo lasci tranquillo e che si possa vedere il suo miglior tennis al Roland-Garros”.