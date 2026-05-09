Andrea Pellegrino avanza ai sedicesimi a Roma: Fils costretto al ritiro, punteggio netto nel primo set

Si chiude in maniera inattesa la sfida andata in scena alla BNP Paribas Arena del Foro Italico tra Andrea Pellegrino e il francese Arthur Fils, valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Pellegrino, reduce da un eccellente percorso nelle qualificazioni, aveva raggiunto il secondo round grazie al successo nel derby azzurro contro Luca Nardi.

Un risultato che gli aveva spalancato le porte della sfida contro Fils, testa di serie numero 15, reduce dalla semifinale raggiunta a Madrid e dal trionfo nell’ATP 500 di Barcellona. Il match, però, ha avuto vita breve a causa di un problema fisico che ha condizionato il transalpino fin dalle prime battute.

Si tratta con ogni probabilità di un fastidio alla schiena, nella zona lombare, la stessa che in passato aveva costretto il francese a un lungo stop per infortunio. La speranza, in ottica Roland Garros, è che non si tratti di nulla di grave. Resta però evidente come i movimenti di Fils, nel corso della partita contro il pugliese, siano apparsi fortemente limitati.

Sul punteggio di 3-0, con doppio break di vantaggio per Pellegrino, Fils ha chiesto un medical time-out, lasciando il campo nel tentativo di alleviare il dolore. Al rientro, però, il copione non è cambiato: sotto 4-0 e 15-40, con l’azzurro ormai in pieno controllo, il numero 17 del ranking ATP ha deciso di alzare bandiera bianca, stringendo anzitempo la mano al giudice di sedia e allo stesso Pellegrino.

Per il pugliese si tratta della prima qualificazione al terzo turno di un Masters 1000. Nel prossimo match affronterà l’americano Frances Tiafoe.