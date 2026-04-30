ATP Madrid 2026, Cobolli vuole riprovarci con Zverev. Occasione per Ruud e Blockz

Jannik Sinner e Arthur Fils sono già in semifinale nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Madrid. Oggi tocca a quella bassa e soprattutto scende nuovamente in campo Flavio Cobolli. Il romano ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un 1000 in carriera e soprattutto continua il suo ottimo momento di forma, visto che la scorsa settimana ha giocato la finale a Monaco di Baviera.

Proprio sulla terra rossa tedesca il neo numero dodici del mondo ha incrociato l’avversario che affronterà quest’oggi, Alexander Zverev. In quella occasione a Monaco c’era stata una strabiliante vittoria di Cobolli, che così era riuscito a raggiungere l’ultimo atto del torneo, poi perso contro l’americano Ben Shelton.

Cobolli vuole dunque riprovarci, ma servirà un’altra eccellente prestazione contro il numero due del mondo. Flavio ha superato l’ostacolo Daniil Medvedev negli ottavi al termine di una partita molto combattuta, ma anche Zverev ha faticato tanto contro Jakub Mensik, terminando il suo match solo a notte fonda. In quel di Monaco di Baviera era finita con un doppio 6-3 per Cobolli, ma soprattutto sarà da capire se il romano avrà ancora energie fisiche e mentali dopo due settimane davvero al massimo e soprattutto per reggere quella che si prospetta un’altra battaglia.

Una sfida quella tra Cobolli e Zverev che aprirà il programma serale, mentre in precedenza al pomeriggio ci sarà l’altro quarto di finale, decisamente a sorpresa pensando ad inizio torneo. Il norvegese Casper Ruud si è ritrovato in quel di Madrid, centrando il suo miglior risultato della stagione, ma dovrà vedersela con il belga Alexander Blockx, che è stato capace di fare ancora meglio di quello fatto a Montecarlo (uscito agli ottavi) confermandosi come una delle più belle sorprese sul rosso in questa stagione.