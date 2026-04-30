Jannik Sinner può superare i 14000 punti nel ranking ATP a Madrid: i record dei Big3 sono ancora lontani

Con l’accesso alle semifinali a Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto quota 13750 nella classifica virtuale del ranking ATP: l’azzurro salirà a quota 14000 in caso di approdo in finale e si porterà a 14350 in caso di successo nel torneo iberico.

L’italiano poi scarterà 650 punti a Roma: in caso di successo sia a Madrid che agli Internazionali d’Italia, Sinner salirebbe nel ranking a quota 14700. L’azzurro la settimana successiva non è iscritto né ad Amburgo né a Ginevra, ma scarterà una penalità legata ai 500 giocati lo scorso anno e recupererà i 50 punti di Halle 2025.

Sinner, a questo punto, si presenterebbe a quota 14750 a Parigi, dove però dovrà scartare i 1300 punti della finale persa lo scorso anno: l’azzurro ripartirebbe da quota 13450 e vincendo il torneo si isserebbe a quota 15450. Con questo score diventerebbe il terzo tennista con più punti nella storia.

Con la riduzione a 18 tornei (più le Finals) validi per il ranking ATP, il massimo score accumulabile è di 21000 punti: nella storia il punteggio più alto registrato fu quello del serbo Novak Djokovic, il quale si attestò a quota 16950 nel giugno 2016.

Lo segue, in questa particolare classifica, l’elvetico Roger Federer, che si è spinto nel novembre 2006 fino a quota 15903 punti, mentre il terzo posto al momento spetta allo spagnolo Rafael Nadal, capace di totalizzare 15390 punti il 20 aprile 2009. Jannik Sinner vincendo Madrid, Roma e Roland Garros lo supererebbe, con 15450.