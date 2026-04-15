Andy Roddick riflette sul nuovo infortunio di Jack Draper: “Fossi in lui penserei…”

Jack Draper non sembra riuscire a trovare pace. L’ex Top Ten britannico è stato costretto al ritiro nel match di primo turno del torneo di Barcellona. Il vincitore di Indian Wells 2025, perseguitato da diversi problemi di natura fisica, sta faticando molto più del previsto per tornare ai massimi livelli.

Andy Roddick non ha dubbio sul talento cristallino di Jack Draper, giocatore che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con gli infortuni che ne hanno frenato la corsa. L’ex numero uno del mondo ha parlato del giocatore britannico e della preoccupazione per gli infortuni che continuano a perseguitarlo nell’ultima puntata del suo podcast Served.

Sulla strategia da adottare per tornare ad alto livello: “Se fossi il suo allenatore, non parlerei nemmeno dei punti da difendere. Gli direi: non mi interessa quale sia la tua classifica, togliendo subito i punti di Madrid sei numero 90. Dobbiamo tornare con la mentalità di chi deve guadagnarsi tutto, giorno dopo giorno. Non puoi rientrare e, al primo torneo dopo lo stop, metterti a giocare al meglio dei cinque set sulla terra battuta. Non è una scelta intelligente dopo gli infortuni avuti nell’ultimo anno“.

Sulla frequenza dei diversi infortuni: “Una cosa è certa: quando entri in un ciclo di infortuni, è più probabile che ne arrivino altri. Non necessariamente nel caso di Draper, visto che uno riguarda il gomito e l’altro il ginocchio. Quando vedi qualcuno con un problema al ginocchio destro e all’improvviso arriva una distorsione alla caviglia sinistra, tutto è in qualche modo collegato”.