Jack Draper non giocherà il Roland Garros 2026: l’annuncio sui social del tennista britannico

Era una decisione che si intuiva da giorni, ma ora ha assunto i contorni dell’ufficialità: Jack Draper non prenderà parte al Roland Garros 2026. Il problema al ginocchio accusato a Barcellona non è rientrato nei tempi necessari per affrontare uno Slam, soprattutto su una superficie logorante come la terra battuta, e lo staff medico ha imposto prudenza.

La rinuncia parigina è solo l’ultimo capitolo di una fase estremamente complicata della carriera del britannico. Dopo il lungo stop causato dall’infortunio al braccio rimediato lo scorso anno a Madrid, Draper non è mai riuscito a ritrovare continuità: il rientro nel 2026 è stato frammentato, limitato a poche apparizioni, senza la possibilità di costruire ritmo e fiducia. Di fatto, il suo percorso agonistico ha subito un’interruzione quasi totale, cancellando mesi preziosi proprio nel momento in cui si era affermato stabilmente tra i migliori al mondo.

Il nodo, ancora una volta, è la fragilità fisica. Il ginocchio, pur in miglioramento, non offre garanzie sufficienti per sostenere partite al meglio dei cinque set, con scambi lunghi e sollecitazioni intense. Forzare il rientro significherebbe esporsi a ricadute potenzialmente più gravi, compromettendo anche la stagione futura. La scelta di fermarsi, quindi, appare più strategica che rinunciataria: un investimento sulla carriera, non un passo indietro definitivo.

Nel messaggio diffuso sui social, Draper ha lasciato filtrare un cauto ottimismo: “Ho già ripreso ad allenarmi e il ginocchio sta meglio, ma non è ancora abbastanza per affrontare partite così impegnative. Devo avere pazienza e rispettare i tempi“. E poi la promessa, quasi un mantra per guardare avanti: “Tornerò ancora più forte“.